Fikret Orman: 'Lyon Başkanı Kendi Takımına Güvenmiyor'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçında yaşanan olaylar hakkında görüntüler kullanarak yaptığı açıklamada, "Suçlu olan taraf Lyon, ceza alması istenen Beşiktaş. Yok öyle bir şey. Lyon Başkanı kendi takımına güvenmiyor, zemin kaydırıyor" dedi.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçında yaşanan olaylar sonrasında Fransız Kulübü'nün başkanının yaptığı açıklamaların ardından Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenledi. Maçta yaşanan olayların görüntüleri ve fotoğrafların da barkovizyonda yayınlandığı basın toplantısında, Fikret Orman, yaşananların Lyon Kulübü'nün sorumluluğunda olduğunu söyledi. Orman, "Konumuzun ana başlığı Lyon'daki maç ve bundan sonra yapılan kamuoyu yönlendirmeleri ile Lyon Başkanı'nın açıklamaları üzerine bu basın toplantısını düzenledik. O günkü maç başlamadan önce taraftarların sahaya inmeleri ve maç esnasındaki görüntüleri izleyelim. Bunun üzerine de ben Beşiktaş'ın kurumsal görüşünü ifade edeceğim" diyerek sözlerine başladı.



"Kar maskeli kişi, Lyon Başkanı'yla görüşüyor"



Maç esnasında yaşananların barkovizyonda yayınlandığı sırada açıklamalarda bulunan Orman, "Burada yüzleri maskeli olan taraftar mı, ne olduğu belli olmayan insanlar, Lyon Kulübü'nün Türk taraftarlara sattığı biletli seyircilere saldırıyorlar. Bu kafasında kar maskesiyle sahaya giren kişiyle, olayların ardından Lyon Başkanı'yla elinde mikrofonla konuşan kişi aynı kişi. Görüyorsunuz çoluk çocukların olduğu yerde ellerinde nelerle saldırıyorlar. Lyon Başkanı diyor ya, Beşiktaş taraftarı organize şekilde geldi diye, görüyorsunuz kimin organize olduğunu. Polis de geliyor, kimseyi tutukladığı falan yok. Maçta gol oluyor, bütün millet gördüğünüz gibi sahaya iniyor" ifadelerini kullandı.



"1 milyon Euro'ya yakın hasılat elde ettiler"



Lyon Kulübü'nün kendilerinin bilgisi dışında Türk taraftarlara 16-17 bin dolayında bilet sattığını ifade eden Fikret Orman, "Maçı Lyon'da oynayacağımız belli olduktan sonra, Lyon Kulübü, Türk taraftarlara bizim talebimiz olmadan 16-17 bin bilet sattı. Bizim talebimiz olmadığı halde bunu yaptılar ve biz de hemen UEFA'ya bilgi verdik. '17 bin bilet satılıyor ve bunlar bizim isteğimize göre değil, Lyon Kulübü'nün stratejisine göre satılmıştır, sorumluluğumuz yoktur' dedik. Lyon Kulübü; 'Beşiktaş Kulübü iyi organize etmiş' diyor. 17 bin kişi 1 saat içinde bilet almış, biz bunu nasıl organize ederiz. 'Biz buna mani olmadık, satışa çıktığında almışlar' diyorlar. Biletleri alanlar yan yana bilet almamış. Üst tribünün tamamını almışlar. Bilet alan alt tribünden de alabilir. Lyon Kulübü'nün amacı belli. Çok sayıda Türk taraftar var ve Lyon Kulübü buradan para kazanacak. 1 milyon Euro'ya yakın hasılat elde etmişler. Bunu kazanan Lyon kulübü" açıklamasını yaptı.



"Biz yapıcı hareket ettik ve yapıcı olmaya devam edeceğiz"



Fransa'da yaşanan olaylara rağmen futbol oynamak istediklerini ifade eden Fikret Orman, "Türkiye'de sahaya girilmiş olsa, ne algılama yapılırdı. Biz yine her zaman ki gibi yapıcı hareket ettik ve maç oynansın dedik. 'Güvenliğimiz yok, Fransız polisi güvenliği sağlasın' diye bir isteğimiz olmadı. Maçın hakemi, hocaları ve kaptanları çağırıyor. Hocamız da 'Sahanın ortasında buluşup dostluk mesajı verelim' diyor. Biz orada maç yapmaya gittik ve misafiriz. Bunlar hep bizim fikrimizle gerçekleşti. Burada yaşanan olayların muhatabı Lyon kulübü. Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları oynadık. Her maçta da teşekkür aldık. Maçı Lyon'da oynadık, Lyon taraftarları sahaya giriyor. Biz bişey demiyoruz, çıkıp diyorlar ki, 'İstanbul'daki maç taraftarsız oynansın.' Bunun spor ahlakına uyan bir kısmı yok. Spor dostluksa, biz bunu her aşamada gösterdik.



