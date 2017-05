Fikret Orman: "Kısa Sürede Dünyanın En Büyükleri Arasına Gireceğiz"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'nin mayıs ayı sayısında yazdığı yazıda, siyah-beyazlıların kısa süre içinde dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olacağını söyledi.



Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'ndeki yazısında şu ifadelere verdi:



"Sevgili Beşiktaş Ailesi,



Bugün geldiğimiz noktadan düne bakınca tüm Beşiktaşlılar gibi gururum ve mutluluğum bir kat daha artıyor. Bugünden yarını hayal etmek, bir dünya kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor olmak her gün ben ve yönetici arkadaşlarımın daha da motive olmamızı sağlıyor.



Zor günleri çok şükür geride bıraktık. "Güneşli günler göreceğiz" dedik, gördük. "Camiamızın güvenini tekrar tesis edeceğiz" dedik, birbirimize hiç olmadığı kadar kenetlendik. Aramızda müthiş bir enerji, dostluk ve güven ilişkisi var. "Tesisleşmede dev adımlar atacağız" dedik, bugün muhteşem bir mabede ve birbirinden modern tesislere sahibiz. Vodafone Arena'ya gelip de hayran kalmayan bir kişi bile olduğunu sanmıyorum. Beşiktaş JK Müzesi'ne, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne çok büyük yatırımlar yaptık. Camiamızın yıllardır özlemini duyduğu Akatlar Mehmet Üstünkaya No: 1903 Sosyal Tesisi'ni açtık. Stadyum ve sponsor gelirlerimizi artırdık. Konuşmanın kolay, yapmanın zor olduğu spor dünyasında, Beşiktaş'ın efendiliğini de elden bırakmadan söylediklerimizi ve daha fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.



Avrupa'da çıtayı yükselteceğiz



Gönlümden geçen bu sezon hem Avrupa'da hem Türkiye'de kupa kaldırmaktı. Herkesin "erken final" dediği bir UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesi yaşadık. Deplasmanda galipken şanssız iki gol yedik. Evimizde muhteşem taraftarımızın da yarattığı atmosferle Lyon'u mağlup ettik. Ancak son ana kadar herkesin takdir ettiği mücadelemizin sonucunda penaltılarda elenince Avrupa Kupası'na veda ettik. Önümüzdeki sene Avrupa'da çıtayı daha da yukarı çekerek daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Şimdi tüm enerjimizi lige veriyoruz. Yine şampiyon olup, üçüncü yıldızımızı takıp sürdürülebilir başarımıza devam etmek istiyoruz. Taraftarımız "O sene bu sene, bundan sonra her sene" diyorsa, bize de onların bu isteğini yerine getirmek düşer. Göreceksiniz, Beşiktaş daha uzun yıllar tartışmasız Türkiye'nin en büyüğü olmaya devam edecek ve kısa sürede dünyanın en büyükleri arasına da girecek.



Tek sevdamız Beşiktaş



Hep söylüyoruz, bizim tek derdimiz, tek sevdamız Beşiktaş... Beşiktaş'ın her kademesindeki insanın da bu düsturla hareket etmesi bizim için önemli. İşte bu yolda Divan Kurulumuz'un başkanlığına seçilen Tevfik Yamantürk ve arkadaşlarını tebrik ediyor, Beşiktaş için atacakları her adımda başarılar diliyorum.



Mayıs ayının bizler için önemi büyüktür. Bildiğiniz üzere, 19 Mayıs 1919, en büyük Beşiktaşlı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Milli Mücadele'yi başlatarak, Türk Milleti'ne bağımsızlığı için yeşil ışık yaktığı en önemli gündür. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Bu haklı gururla, Türkiye'nin, gençliğin, sporun ve en çok da Beşiktaşımız'ın bayramını kutluyorum.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Beşiktaş'ı hep birlikte bugünlere taşıdığımız kulübümüzün çalışanlarına tek tek yürekten minnettarlığımı sunuyorum. Yine Mayıs ayının bir diğer önemli günü olan Anneler Günü nedeniyle de, çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimizin ellerinden öpüyorum.



En derin sevgi ve saygılarımla"