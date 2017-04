Fikret Orman Kabataşlılar ile Buluştu

Orman: "Talisca 25 milyon. Olsa dükkan onların ama yok"



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen panele katıldı.



Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Orman, transfer sorularına esprili cevaplar verdi ve Talisca'nın bonservisi için sorulan soruya "25 milyon yok, olsa dükkan onların" diye cevap verdi. Öğrenciler ile oldukça neşeli bir soru cevap geçiren Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"ŞEREF BEY'E ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"



"Ben yaklaşık 34 senelik Beşiktaş kongre üyesiyim. Bu salonda 25. Yıl mazbatamı ve rozetimi almıştım. Üzerinden de zaman ne çabuk geçiyor. Çok önemli bir kurum Kabataş Erkek Lisesi. Bizim pek çok başkanımızı yetiştiren bir kurum. Bizim kurucumuz Şeref Bey. Burada bir öğretmendi Şeref Bey. Süleyman Abimizde burada okumuş. Şeref Bey futbol branşını kuran kişi ve kulübümüzün bu kadar büyümesine çok katkılı olmuş bir kişi. Bizim bu kadar büyük bir camianın başkanı olmamız Şeref Bey'in o zamanlar ektiği tohumlar sayesinde oldu. Ona her zaman şükran borçluyuz."



"LYON MAÇINI İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"



"Bana sorulursa her maçı kazanacağız. Bu temenni tabi. Sahada oynan bir oyun. Öyle olması lazım. Çok müstesna ve aynı zaman da öğretmen bir hocamız var; Şenol Güneş. Çok iyi bir teknik direktör. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz diye bizde bir söz var. Çok önemli bir ekibi var. Çok düzgün çocuklardan kurulu bir takım. İnşallah kazanacağız. O umutlarla maça gideceğiz. Allah hepimizi mutlu etmeyi nasip etsin. Ondan sonra inşallah 3. yıldızı takmayı da nasip etsin"



"TALİSCA İÇİN PARA OLSA DÜKKAN BENFİCA'NIN AMA YOK"



"Talisca 25 milyon. Olsa dükkan onların ama yok. Beşiktaş'ın gerçekleri var. Beşiktaş iyi trend yakaladı. Her şeyi iyi bir seviyeye geldi ama dertleri bitmedi. Taraftarlar kampanyalar yapalım diyor. Sadece 50 TL istesek, 1 milyon kişi katılsa 50 milyon TL yapıyor. Bu yarısı etmiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Beşiktaş'ın şöyle kültürü var; kopamıyorsunuz. Beşiktaş'ta oynayan oyuncular bizden kopamıyor. Gidenler geri geliyor. Gelen gitmek istemiyor. Oyuncularımız Beşiktaş'tan memnun. Futbol profesyonel bir oyun. Çok ayrılmak istediğini düşünmüyorum. 2 senelik kontratı var, bakacağız"



"BANA PAZARLIKÇI VE CİMRİ DİYORLAR"



"Bana pazarlıkçı, cimri dediler. Hayatta böyle biri değilim. Özel bir şey değil bu. Sadece elinizdeki imkanlara göre yapamaya çalışıyoruz. Beşiktaş sahibi halk olan bir camia. Para halk tarafından ödeniyor. Nasıl ödeniyor? Maça geliyorsunuz. Bizde o paraları harcıyorsunuz. 70 milyon yetimin hakkı var. Ben ve arkadaşlarım bu işi iyi anılmak için yapıyoruz. Elimizden geldiğince ince eleyip, sık dokumaya çalışıyoruz. Beşiktaş cazibe yeri. Herkes gelmek istiyor. Aile olduktan sonra geri olan bir iş"



"HER KULÜBÜN İNİŞ ÇIKIŞLARI OLUR"



"Her kulübün inişleri, çıkışları olur. Bizde de oldu. Galatasaray. Fenerbahçe. Trabzonspor ve diğer kulüpler de oldu. Taraftarlık demek salt tenkit olan şeyler değil. Marşlarda söyleniyor, iyi güde kötü günde diye. Çok bir şey yapmıyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz. Ben bu konudan anlarım. Benim futbol ilgili arkadaşlarım var. Metin Albayrak liseden sınıf arkadaşım. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz"



"ALACAĞIMIZ FUTBOLCUNUN KARAKTERİ ÇOK ÖNEMLİ"



"Biz bir tek futbolcunun sahadaki performansına bakmıyoruz. Karakter, aile yapısına bakıyoruz. Bizim içimize girdikten sonra aile duygusunu aşılamaya çalışıyoruz. Balık baştan kokar. Bu işin birinci noktası başkan yönetim kurulu. En altta taraftar var. Kültürümüzü yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Rakiplerimize bir şey söylememeye gayret ediyoruz. Bazen hata yapıyoruz. Yapıcı olmaya çalışıyoruz"



"UEFA'DA ÇOK GÜÇLÜ OLMALIYIZ"



"Şenes Erzik'in UEFA Yönetim Kurulu'na girmesiyle başlayan UEFA'daki temsil sonradan güç kaybetti. Şimdi bir arkadaşımızı soktuk. Bir tane olması yeterli değil. UEFA'da bir çok kurum var. O kurumlara genç arkadaşlarımızı oralara sokmak lazım. Kuvvetli olmamız lazım. Sahipsiz olduğun zaman tokat yiyorsun. Real Madrid-Bayern Münih maçını seyrettim. İskoç hakem Real Madrid ile Dinamo Kiev maçı oynansa, bize yaptığı hareketlerin aynısını yapabilir miydi? Yapamazdı. Bütün Türk takımları olarak kuvvetli olacağız. Sonra elinde bir düdük paramparça oluyorsunuz"



"KENDİ TAKIMINIZA DESTEK OLUN"



Fikret Orman son olarak Fenerbahçeli bir öğrencinin "siz mi daha iyisiniz yoksa Fenerbahçe ve Galatasaray mı kötü" sorusuna "ben buna cevap verirsem polemik olur. Gerek de yok böyle şeylere. Geçen gün divanda Beşiktaş Türkiye'nin en büyük takımıdır ama Fenerbahçeliye sorsan onlar için de Fenerbahçe en büyüğüdür dedim. Galatasaray, Trabzonspor için de aynı şey geçerli. Ama cımbızladılar bu sözü ve çok eleştirdiler kibirli başkan dediler. O yüzden söyleyeceğim tek şey siz kendi takımınıza destek olun. "



