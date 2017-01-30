Fikret Orman'ın Eski Eşi, Volkan Demirel ile Dalga Geçti

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçmiş yıllarda boşandığı eşi Sedef Orman, Volkan Demirel'in zor durumda kaldığı maç sırasında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.



Volkan Demirel'in bacak arasından geçerek ağlarla buluşan gol ile dalga geçen Sedef Orman'a Fenerbahçeli taraftarlar sert tepki gösterdi.



Sedef Orman, "Bacak arası gol mü yedi o? Ahahaha." ifadelerini kullandığı paylaşımını tepkilerin ardından sildi.



İşte o paylaşım:



