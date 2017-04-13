Fikret Orman İkna Turlarında!

Juventus'un Salı akşamı Barcelona'yı 3-0 yendiği maçı Torino'da izleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün sabahta İtalyan ekibinin golcüsü Mario Mandzukic'in menajeriyle bir araya geldi... bu görüşme Başkan Orman ile yönetici Umut Güner'in kaldığı tarihi meydandaki Principi di Piemonte Hotel'de yapıldı. Başkan Orman'ın Mandzukic'in menajeri Ivan Cvetkovic'i Lyon'daki maça davet ettiği, Hırvat menajerin Fransa'ya Orman'ın özel uçağıyla geçeceği bildirildi.



Kaynak: Fotospor