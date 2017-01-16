BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara'daki makamında ziyaret etti.
Başkan Fikret Orman'ın Bakan Süleyman Soylu'yu ziyaretinde siyah-beyazlı yöneticilerden Deniz Atalay, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.
Ziyarette Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.
- İstanbul
Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ziyaret Etti
BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara'daki makamında ziyaret etti.
BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara'daki makamında ziyaret etti.
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