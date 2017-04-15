Fikret Orman: 'Forma İçin Taraftara Anket mi Yapalım?'

- Fikret Orman: "Forma için taraftara anket mi yapalım?"



İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçında takımın bordo forma giymesine tepki gösterenlere cevap verdi. Orman, "UEFA formayı seçiyor. Üzerinde Beşiktaş amblemi olan formadan bahsediyoruz. Her maç taraftara anket mi yapalım forma için?" dedi.

Lyon karşısında Beşiktaş'ın bordo formayla sahaya çıkmasına tepki gösterenlere cevap veren Fikret Orman, bu konuda çok sert açıklamalar yaptı. İnsanların bir konu üzerinde bilmeden yorum yapmalarının çok yanlış olduğunu söyleyen Orman, "Kulübümüz açıklama yaptı ancak ben de açıklayayım; sene başında 3 forma seçiyoruz. Bir deplasmana gittiğimizde, ilk seçme hakkı ev sahibine aittir. Ondan sonraki formayı da UEFA seçiyor. Biz buna müdahil olamıyoruz. İtiraz edebiliriz ama etmeyiz. Neyi tartışırız. Bu formanın üzerinden Beşiktaş amblemi var. İşi gücü bıraktık bunu konuşuyoruz. Anket mi yapacağız taraftara? Beşiktaş takımının oyuncuları hangi formayla çıkarsa, o bizim kutsal formamızdır. Satış oranlarına baktım, yüzde 35 beyaz forma, yüzde 35 siyah forma, yüzde 30 da bordo forma satılmış. Bir işi konuşurken sorsunlar öğrensinler" diye konuştu.