Fikret Orman: 'Fenerbahçe Derbisi Normal Bir Maç Ama...'

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu eşleşmenin abartılacak bir tarafı olmadığını belirten Orman, "Normal bir maç ama çok önemsiz değil" dedi.



Milliyet'in haberine göre; Şu anki konsantrasyonlarının Aytemiz Alanyaspor maçı olduğunu söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Derbi maçları her zaman önemlidir. İsterse gazozuna oynansın önemlidir. Vodafone Arena'da, Fenerbahçe'yi ligde zaten ağırlayacaktık. İki defa ağırlamak nasipmiş. Normal bir maç ama çok önemsiz de değil tabii. Fenerbahçe ile olan her maçı iki taraf da kazanmak ister. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah biz kazanırız" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Başkan Fikret Orman, daha önce Vodafone Arena'da, Galatasaray'ın ağırlandığı gibi, Fenerbahçe'nin de en iyi şekilde karşılanması için talimat verdi.