- Fikret Orman: "Fabri bu maçta gereğini yapar"



İSTANBUL - Lyon maçında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen Fabri'ye sahip çıkan Fikret Orman, "Çok başarılı bir kaleci. İnşallah burada oynanacak olan maçta gereğini yapacak ve gol yemeyecektir" dedi.

Lyon karşısında yaptığı hatayla takımının 2. golünü yemesine sebep olan ve çok eleştirilen kaleci Fabri'ye Fikret Orman sahip çıktı. Fabri'yi Beşiktaş taraftarının ve kendilerinin çok sevdiğini söyleyen Orman, "Çok iyi kalpli bir çocuk. Kalecilik zor bir bölge. Hatanın en çok sırıttığı bölge kale. Forvetteki hata yapınca arkasındaki, orta sahadaki hata yapınca defanstaki telafi edebiliyor. Ancak kaleci hata yaptığı zaman, bunu telafi edebilecek bir futbolcu bulunmuyor. Bu futbolun içinde olan şeyler. Fabri'nin bir sonraki maçta kurtaracağı toplarla, bu hatasını telafi edeceğini düşünüyorum. İnşallah gol yemeden Lyon maçını bitirecek" açıklamasını yaptı.