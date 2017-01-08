Fikret Orman: Eto'o İçin Ölüp Bitmedik, Bize Yapılanlar Adamlık Değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor'un Samuel Eto'o'yu bırakmayacağını açıklaması ve bu kararını da kendilerinin katıldığı tesis açılışında görkemli bir şekilde yapması üzerine konuştu.

"ETO'O İÇİN ÖLÜP BİTMEDİK, O GELMEK İSTEDİ"

Eto'o'nun Beşiktaş'a gelmek için kendilerine talepte bulunduğunu açıklayan Orman, "Eto'o için bizden talep gelmemişti, Eto'o bize gelmeyi talep etti. Çok ısrarcı olmadığımızı da söyledik. Eto'o için ölüp bitmiyoruz dedim daha önce. Biz de oturup konuşalım dedik. Eto'o'nun transferiyle ilgili muhattap ben değilim. Başka kulüpler de, istiyoruz dedi. Üstüme alındığım bir şey değil. Kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncu Eto'o. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

"BU YAPILAN ADAMLIK DEĞİL, 15-16 YAŞINDA BUNU BIRAKTIK BİZ"

Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışında kararın açıklanmasına tepki gösteren Beşiktaş Başkanı, "Dün biz netice itibariyle misafiriz. Orada daha evvelden kurulmuş bir algı var. Bizi çekmeler, onu göstermeler falan, ayıp... Çocukça şeyler bunlar, biz 15-16 yaşlarında bıraktık. Oraya hocamızla gittik biz, yapılan yanlış. Biz zaten ısrarcı olmadığımızı söyledik. Eto'o için bizden başka alıcı yok muydu? Bunun bizim üzerimizden yapılması ayıp. Başakşehir biz de teklif yaptık dedi, Trabzon teklif yaptı. Sadece biz mi istedik? Düzgün şekilde yapılır. Gelip derlerdi ki, 'Biz Eto'o'yu bırakmak istemiyoruz. Adamlık böyledir, bu yapılan adamlık değil. Bunların üst aklı var. Şahsen böyle bir şey ile muhattap olduğumuz için üzüldüm. Bize bu yapıldı, biz de böyle yapalım diye k,le alınacak bir şey değil. Yapanlar da k,le alacağım kişiler değil" dedi.

"MİTROVİC'İ ŞAMPİYON OLUNCA GÖRECEKSİNİZ"

Yeni transferleri Matej Mitrovic'in 4,2 milyon Eur'oluk bonservis bedelinin eleştirilmesi konusunda görüşleri sorulan Fikret Orman, "Beşiktaş'ta transferin başında ben varım, biz bir ekip olarak yapıyoruz. Hepimiz bir bütünüz, ama karar veren benim. Mitrovic daha gelmeden yıpratmaya çalışıyorlar. Beşiktaş şampiyon olunca çok büyük bir oyuncu olduğunu herkes görecek" cevabını verdi.