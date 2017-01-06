Fikret Orman: "Eto'o'da Israrcı Değiliz"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Eto'o transferi ile ilgili, "Antalyaspor değer verdiğimiz bir camia. Eto'o'da ısrarcı değiliz, kısmetse olur" dedi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Vali Karaoğlu'ya isminin yazdığı 7 ve 53 numaralı formaları hediye eden Fikret Orman, Antalya'da oldukları için memnun olduklarını ifade etti.



"Caner, mart başına yetişecek"



Antalya'nın kamp için çok uygun bir yer olduğunu belirten Orman, Talisca'nın sakatlığını atlattığını ve performansının gün geçtikçe iyiye gittiğini aktardı. Orman, sakatlığı devam eden Caner'le ilgili ise, "Caner önümüzdeki ay takımla çalışmalara başlayacak. Mart ayı gibi hazır duruma gelecek" dedi.



"Eto'o'da ısrarcı değiliz"



Mevcut kadronun lig ve Avrupa için yeterli olduğunu kaydeden Başkan Orman, yine de ara transfer döneminde 2 futbolcu alacaklarını söyledi. Eto'o transferi ile ilgili gelen bir soruya 'Kısmetse olur' şeklinde cevap veren Orman, "Beşiktaş'ın kadrosu ligi ve Avrupa'yı götürecek kapasitede. Antalyaspor değer verdiğimiz bir kulüp. Eto'o'da ısrarcı değiliz, kısmetse olur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA