Fikret Orman'dan Taraftara Mesaj

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'İnşallah Beşiktaş'lıların yüzleri hep gülsün' ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a karşı alınan 4-3'lük galibiyetin ardından Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla birlikte Fransa'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, 'İnşallah Beşiktaş'lıların yüzleri hep gülsün' notunu düştü. - İSTANBUL