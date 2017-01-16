Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orman'ın, Bakan Soylu'ya Ankara'daki makamında yaptığı ziyarette, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Deniz Atalay, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da hazır bulundu.
Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya isminin yazılı olduğu 61 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.
Fikret Orman'dan Süleyman Soylu'ya Ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads