Fikret Orman'dan Sert Tepki! 'Algı Operasyonu'

FutbolArena - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Rijeka'dan 4.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Matej Mitrovic hakkında çıkan söylentilere sert tepki verdi. Mitrovic'in başka bir takıma kiralanacağı yönündeki iddialara sert tepki gösteren Fikret Orman, "Demba Ba, Atınç ve Ersan'ı satarak kulübe yaklaşık 100 milyon TL getirdik. Kimse bunları gündeme getirmiyor, herkes Mitrovic'in bonservisine verdiğimiz parayı konuşuyor" dediği belirtildi.



Milliyet'in haberine göre; Yönetici arkadaşlarıyla önceki gün yemekte buluşan ve gündemle alakalı durumu masaya yatıran Fikret Orman'ın, ""UEFA tarafından borç durumu riskli olan kulüplerin listesi yayınlandı. İçinde Beşiktaş yok ama konuşulanlara ve yazılanlara bakılınca, sanki Beşiktaş batmış... Bu kulüp nerelerden bugünlere geldi kimse konuşmuyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın genç stoperini aylarca izleyerek aldık, fakat hala çamur atanlar var. Bir maçını dahi izlemeden bu futbolcumuzu kötülüyorlar" dediği kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer açıklaması



Son dönemde transfer etmek istedikleri oyuncuların Türkiye'ye gelmek istemediklerini söyleyen Fikret Orman, "Bizim bugüne kadar ödediğimiz paralar ortada. Türkiye'de bazı oyuncular astronomik rakamlar alıyor ve oynamıyor. Kimse bunları konuşmuyor. Bizim mali başarımız ortada ama konuşan yok. Ligde ikinci kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz ancak maalesef içimizden bile bize sallayanlar var. Her şeye rağmen Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız" diye konuştu.



"BİZİ DURDURAMAYACAKLAR."



Fikret Orman son olarak, "Bu sene de benzer şeyler yaşandı. Algı operasyonları devam ediyor. Hocamızla bile uğraşıyorlar. Ama her türlü engeli aşacağız. Bizi durduramayacaklar." ifadelerini kullandı.