Fikret Orman'dan Önemli Açıklamalar

"Transfer kolay değil. Gerçeklerimize göre hareket etmemiz gerekiyor"



"Bütçenin dışına çıkamıyoruz"



"Eto'o çok önemli bir oyuncu. Nasipse olur"



"Vodafone Arena'yı yaparken şehri de çok düşündük"



"Para blokajının ardından üniversitenin kuruluş aşamasına gececeğiz"



"Bu sene şampiyon olacağız"



İSTANBUL,



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transferin siyah-beyazlı kulübün gerçeklerine göre yapılacağını ifade ederek, kadroya bir oyuncu dahil ettiklerini ve bir oyuncunun daha dahil olacağını söyledi.



Fikret Orman, BJK TV'de katıldığı programda,"Şunu alalım, bunu alalım diyorlar. Benim oturduğum koltuktan bakmak lazım. Büyük zorluklar var. Stadımızın yanında çok kısa süre önce 45 kişi rahmetli oldu. Yüzlerce gazimiz var. Transfer kolay değil. Gerçeklerimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın" dedi.



"BÜTÇENİN DIŞINA ÇIKAMIYORUZ"



Mevcut futbolcu paralarının ödemelerinin daha önemli olduğuna dikkati çeken Fikret Orman, "Transfer ettiğin oyuncunun parasını ödemedin, bu zaten başarısızlık. UEFA ile anlaşmalarımız var. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Bütçenin dışına çıkamıyoruz. Bütçemiz oranında transfer yapacağız. İyi oyuncular almaya çalışacağız ancak hayal de görmeyelim. İki transferi kesin yapacağız. Birini yaptık, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsünün de olma ihtimali var. Takımdan ayrılanlar da olacaktır. Oynatmadığımız oyunculardan rahatsızım. Oyuncu oynamadığı sürece köreliyor. Kiraya verebiliriz. Yılbaşından sonra üzerinde çalışacağımız konu. Eto'o çok önemli bir oyuncu. Başka takımın oyuncusu. Sezon başında Antalyaspor ile tatsızlık yaşadık. Geldiler, konuştuk. Nasipse olur. Olmazsa olmaz. Önemli olan Beşiktaş'ın ilkeleridir. Önümüzdeki sene UEFA ile yaptığımız anlaşmanın son senesi. Bu sene de hedefi tutturacağız gibi gözüküyor. UEFA'nın anlaşmasını belki bu sene bitirebiliriz" diye konuştu.



"VODAFONE ARENA'YI YAPARKEN ŞEHRİ DE ÇOK DÜŞÜNDÜK"



Vodafone Arena ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Napoli maçında gelen UEFA yetkililerinin Vodafone Arena'da final oynatmak istediklerini söylediklerini dile getirdi. Orman, "'Para verecek misiniz?' diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için 'mümkün' dediler.. Şampiyonlar Ligi için kapasiteden zor gözüküyor. Stadı yaparken şehri de çok düşündük. Görüntü kirliliğine izin vermedik. LED projemiz var. Yaza düşünüyoruz. Burayı yaparken tüm İstanbulluların duasını aldık. Kimse 'bu iğrenç binayı buraya niye yaptınız?' demedi. İstanbul'a saygılı olan, şehrin parçası olan, halkın takımı Beşiktaş'ın da halkı rahatsız etmemesi lazım. 15 Temmuz'da ülke olarak bir şeyler yaşadık. Stadımıza helikopter indirdiler. Son olarak bombalı terör saldırısı oldu. Hayatını kaybedenlerin arasında tanıdıklarımız var, gencecik pırıl pırıl insanlar. Ülkemizin üzerinde oynanan bir senaryo var. Güvensiz bir ülke, moralsiz bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Sportif başarılar insanları mutlu eder. Beşiktaş'a çok büyük misyon düşüyor" şeklinde konuştu.



Futbol dışında diğer branşlarda da gerekli adımların atılacağını aktaran Orman, "Vodafone Arena büyüklüğünde bir tesis yapacağız. Bütün branşları oraya toplayacağız. Benden sonra gelecek yönetimlerin oturmuş bir kulüp yönetmesini istiyorum. Yeni branş olarak okçuluğu düşünüyorum. Yelken ve yüzme sporuna girme niyetimiz var. Eğitimle beraber olimpiyat şampiyonları çıkarmak istiyoruz. Ülkemiz için, Beşiktaş için, bu millet için çalışıyoruz" dedi.



"PARA BLOKAJININ ARDINDAN ÜNİVERSİTENİN KURULUŞ AŞAMASINA GECECEĞİZ"



Üniversite çalışmaları hakkında da bilgiler veren Orman, gelecek ayın sonuna doğru para blokajının olacağını, ardından üniversitenin kuruluş aşamasına geçeceklerini ifade etti. Orman, "Bizim mücadele edeceğimiz yer Merkez Hakem Kurulu (MHK) değil, UEFA'daki yerler. Fenerbahçe'nin ve bizim Avrupa'daki maçlarımızda yapılanlar ortada. Birlik olup oralarda mücadele etmemiz lazım. Beşiktaş taraftarına sempatik olmak için başka taraftarları rencide etmek istemiyorum. Maalesef bundan beslenenler var. Bu çark geride kaldı, düzelecek. Bu zihniyetler, insanlar değişecek" şeklinde konuştu.



Siyah-beyazlı taraftarlara yeni yıl ile ilgili mesaj veren Orman, "Bu sene şampiyon olacağız. Üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız. Beşiktaşlılar buna inansın. Kulüplerine sahip çıksınlar. Eskisi gibi hakkımızı yemiyorlar, onun için çırpınmalar olabilir" dedi.