Fikret Orman'dan Katar Büyükelçiliği'ne Ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Katar Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Fikret Orman'dan Katar Büyükelçiliği'ne Ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Katar Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Orman, Osmanlıspor maçı öncesi Ankara'da Katar Büyükelçisi Salem M. Al-Shafi'yi ziyaret etti.

Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, Pazarlama ve Sponsorluklardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu'nun da katıldığı ziyarette Fikret Orman, Büyükelçi Salem M. Al-Shafi'ye isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. - İSTANBUL

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