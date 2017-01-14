Fikret Orman'dan Forvet Transferi Kararı

FutbolArena - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta uzun süre ilgilenilen Samuel Eto'o'dan sonuç alınamayınca forvet transferi için farklı arayışlara gidildi. Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın ise bu konuda UEFA kuralları gereği temkinli davrandığı belirtildi.



Milliyet'in haberine göre; Transfer konusunda Mehmet Ekici üzerine yoğunlaşan ancak golcü konusunda da henüz defteri kapamayan Beşiktaş'ta yönetim Finansal Fair Play kriterlerini ön planda tutuyor.



Başkan Fikret Orman'ın, "Forvet alma imkanımız var. Fakat kur dalgalanması bize UEFA kriterlerinin son senesinde sıkıntı yaratabilir. Bu kulübü denetimlerden buraya getirdikten sonra tekrar en başa dönemeyiz. O nedenle çok yetenekli ve genç bir golcü bulursak alabiliriz ama bizim için önemli olan maddi kriterler" sözünü değerlendiren siyah-beyazlılar, Orman'a destek verdi. Yöneticilerin, "Alacağımız forvet içimize sinmeyecekse hiç almayalım daha iyi" dedikleri öğrenildi.