Fikret Orman'dan Eto'o Patlaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor Başkanı'nın Samuel Eto'o ile ilgili Antalyaspor Tesisleri'nin açılışında yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Orman, "Antalyaspor bırakmak istemiyorsa saygı duyarız, Eto'o için ölüp bitmiyoruz dedim daha önce. Kısmetse olur dedik. Israrımız yoktu" dedi.



Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, Konyaaltı'nda yeni açılan Kartal Yuvası'nın açılışında, Eto'o transferi hakkında açıklamalar yaptı.



Eto'o transferi konusunda kendilerinin teklif yapmadıklarını, Eto'o'nun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirten Orman, "Ben genel itibariyle transferi çok konuşmam, isim zikretmem. Bitince herkes öğrenir. Eto'o'da durum böyle değil, çünkü Eto'o için bizden talep gelmedi, onun Beşiktaş'a gelmek istiyorum talebi vardı. Bizim de taraftarımızın sempatisi vardı. Dün vali bey ziyaretinde açıklama da yapmıştım. Biz çok ısrarcı değiliz. Antalyaspor'u bırakmak istemiyorsa saygı duyarız. Çokta ölüp bittiğimiz şey değil dedim yani. Eto'o'nun transfer ile ilgili muhatap ben değilim. Başka takımlarda istiyordu zaten. Başka kulüplerde açıklama yaptı, biz de istiyoruz diye. Bu konuşmalar olunca da kısmetse olur demiştim. Çok üstüme alındığım bir şey değil. Bu olayın Eto'o tarafı. Beşiktaş'ın oyuncu bir endeksli bir kaldıracımız olmaz. Beşiktaş çok büyük bir camia. Türkiye'de kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncu sonuçta" diye konuştu.



"Çocuk çocuk işleri bunlar"



Dünkü Antalyaspor tesisleri açılışlarında kendisine, yönetime ve Şenol Güneş'e karşı önceden kurulan bir algı oluşturulduğunu söyleyen Fikret Orman, "Netice itibariyle orada misafiriz. Biz orada daha önceden kurulmuş bir algı olduğunu gördük. Televizyon kameralarının bizi çekmelerini, onu göstermeler falan, ayıp şeyler bunlar. Biz o işleri 15-16 yaşında bıraktık. Çocuk çocuk işleri bunlar. Biz oraya gelmişiz büyük bir camiayla. Camiaları birbirine düşman etmeye çalışacaklar. Biz Antalyaspor'la, Antalyaspor'u yönetenleri ayırırız bir defa. Antalyaspor bizim evimiz gibi, geliyoruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yapanlar da kale alacağım adamlar değil"



Orman, Eto'o olayıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim haber beklediğimiz falan yoktu. Derlerdi ki oyuncumuzu bırakmak istemiyoruz, beraber derdik ki hayırlısı olsun. Yakışanı böyledir bu işin. Düzgünü böyledir, spor adamlığı böyledir, adamlık böyledir. Bunların bir üst aklı var, bir öyle yapıyorlar bir böyle. Şahsen çok üzüldüm. Böyle bir şeyle muhatap olduğumuz için üzüldüm. Antalyaspor'a mal etmem bunu ben. Bu insanlar gelip geçici. İnsanlar geçer, camialar kalır. Spor centilmenliktir, nezakettir, taraftarlarla birlik olmaktır. Şimdi antrenman maçı yapılacak, maç da oynanacak. Bize o yapıldı biz de şunu mu yapalım diyeceğiz. Kale alınacak bir şey değil, yapanlar da kale alacağım adamlar değil. Onun için de çok da benim açımdan bir şey yok" diye konuştu.



Fikret Orman konuşmasının ardından Yeni Kartal Yuvası mağazasının açılışını gerçekleştirdi, taraftarlarla birlikte bol bol fotoğraf çekindi. - ANTALYA