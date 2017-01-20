Fikret Orman, Biz Cevahir Haliç AVM'de Kartal Yuvası açılışını gerçekleştirdi

Alibeyköy ve Eyüp bölgesine katma değer sağlayan ve yeni yatırımları teşvik eden Biz Cevahir Haliç AVM'de Kartal Yuvası'nın açılışını gerçekleştiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Beşiktaş Kulübü, lisanslı ürünleri taraftarlarıyla buluşturan, kaliteli ve şık ürünleriyle her yaştan taraftara hitap eden Kartal Yuvası mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Bölgenin yeni cazibe merkezi olan Biz Cevahir Haliç AVM içerisinde gerçekleşen Kartal Yuvası 80. mağaza açılışına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kartal Yuvası İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican ve Kulüp Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Dernek ve Taraftardan Sorumlu Yönetici Hakan Özköse de katıldı.

Fikret Orman ve Metin Albayrak kurdele keserek Biz Cevahir Haliç AVM Kartal Yuvası'nın açılışını gerçekleştirdi. Beşiktaş Kulübü lisanslı ürünlerini tek tek inceleyen Fikret Orman, taraftarların satın aldığı formaları ve ürünleri imzaladı.

Biz Cevahir Haliç AVM'ye, yeni Beşiktaş JK Kartal Yuvası yatırımına ve taraftarlara teşekkür eden Orman, konuşmasında "Mağazacılık büyüyor. Camiamızın içinden insanlarla büyümesi hoşuma gidiyor. Terör olaylarından dolayı çarşılar boştu. İnşallah çarşılar dolacaktır. Biz Cevahir Haliç AVM'ye de teşekkürler, bizlere yardımcı oldular ve yeni mağazamız açıldı. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Biz Cevahir Haliç AVM'ye yoğun ilgi

"Biz Cevahir Haliç AVM'ye gelişinde siyah& beyazlı taraftarların büyük sevgi gösterileri ile karşılanan Orman'a, yoğun ilgi gösterildi. Orman ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, birbirleriyle yarıştı.