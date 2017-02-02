Fikret Orman, Beşiktaş Dergisinde Taraftarlarına Seslendi

FutbolArena - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulübün aylık dergisi Beşiktaş Dergisi'nin Şubat ayı sayısında Beşiktaş taraftarlarına seslendi.



Fikret Orman'ın Beşiktaş dergisi'ndeki yazısı



Sevgili Beşiktaş Ailesi,



Emeğe saygı duyan, dürüstlüğü ve hak etmeyi öne çıkaran bir geleneğe sahibiz. Bizim mazimizde tartışmalı başarılar veya şampiyonluklar yerine, herkesin takdir ettiği haklı zaferler, efsaneleşmiş şampiyonluklar vardır. Bu nedenle Beşiktaşlılık, başı dik durmanın verdiği haklı bir gururu temsil eder. Bu haklı gurura ve Beşiktaş tarihine yeni şampiyonluklar eklemek en temel amacımız. Bu sezon üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız. Tüm branşlarımızda da arzuladığımız hedefleri yakalamak için sizlerden isteğim, birlik ve beraberlik içerisinde desteğinizi devam ettirmeniz.



Beşiktaş, her zaman Türk sporunun en büyük destekçisi ve katkı sağlayanı olmuştur. Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ufuk Sarıca'nın, RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörümüz Tacettin Çıpa'nın ve Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörümüz İlker Şentürk'ün, A milli takımların baş antrenörlüğüne getirilmeleri, bu destek ve katkının en büyük kanıtıdır. Beşiktaş'taki görevlerinin yanı sıra milli takıma da hizmet edecek olacak antrenörlerimize, yeni görevlerinde de başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Onların gururu, Beşiktaş'ın gururudur.



Bütçemizin dışına çıkmadan, Beşiktaş'ın başarısını getirecek her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Kartal Yuvası mağazalarımızın sayısı yüze yaklaştı. Kulübümüzün beş ayrı birimini Vodafone Arena'da topladık. Eski çalışma mekanlarımızdan çıkarak 700 bin Dolar kira geliri elde ettik. Vodafone Arena'ya gelerek sağladığımız tasarruf miktarı ise tam 4 milyon TL. Sıradaki planımız, Vodafone Arena büyüklüğünde bir tesis yaparak, bütün branşları oraya toplamak. Para blokajının ardından üniversitenin kuruluş aşamasına geçeceğiz. Bizden sonra gelecek yönetimlere, oturmuş, geliri ve gideri dengeli, kurumsal bir kulüp bırakmak istiyorum. Kulübümüze hizmet etmekten başka beklentisi olmayan bizlerin tek amacı, Beşiktaş'ın aydınlık yarınlarıdır. Siz büyük Beşiktaşlılar'ın desteği ile kulübümüz hedeflerine, çok daha güzel günlere ulaşacaktır. Bugün olduğu gibi yarınlarda da kazanan hep Beşiktaş olacaktır.



Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, tarihe adını yazdırmış duayen spor adamı, futbol dünyasının değerli ve saygın bir ağabeyiydi. Aramızdan ayrılmış olmasının üzüntüsüyle, kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diliyorum.



En derin sevgi ve saygılarımla,



Fikret Orman Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı