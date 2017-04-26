Fikret Ercan'ın Acı Günü
HÜRRİYET Yayın Direktörü Fikret Ercan'ın Almanya'da vefat eden ağabeyi Mikdat Ercan'ın cenazesi Antalya'da toprağa verildi.
HÜRRİYET Yayın Direktörü Fikret Ercan'ın Almanya'da vefat eden ağabeyi Mikdat Ercan'ın cenazesi Antalya'da toprağa verildi.
Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan emekli öğretmen 75 yaşındaki Mikdat Ercan, pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ercan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Antalya'ya getirildi. Muratpaşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında Mikdat Ercan'ın eşi Halise Ercan, kızları Gonca ve Çiğdem ile kardeşleri Hürriyet Yayın Direktörü Fikret Ercan, Nusret Ercan ve Kadir Ercan hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Mikdat Ercan'ın eşi Halise Ercan'ı yakınları teselli etti. Fikret Ercan ve kardeşleri, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.
Hürriyet Antalya Temsilcisi Bikan Karaca, DHA Bölge Müdürü Salih Uçar, Doğan Printing Center (DPC) Tesis Müdürü Şems Tuğlu ile Doğan Grubu'nun Antalya'daki çalışanları da Ercan ailesini yalnız bırakmadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de çelenk gönderdi.
Mikdat Ercan'ın cenazesi cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.