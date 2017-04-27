Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Ardahan İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanına Hakarete Dava

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Ardahan İl Başkanlığı, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikast suçuna azmettirme" suçundan Ardahan Cumhuriyet Başsavcışığına dava açtı.



Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Ardahan İl Başkanı Gülnaz Aras Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikast suçuna azmettirme" suçundan Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına dernek olarak dilekçe verdiklerini ve kamu davası açtıklarını belirtti.



Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği, Dernek Başkanı Gülnaz Aras imzası ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş oldukları dilekçede şu ifadelere yer verildi.



"Fransa Uluslararası ilişkiler Enstitüsünde uzman olarak çalıştığı öğrenilen Philippe Moreau Defarges Franszı artı33 kanalında yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada "gördüğüm kadarıyla hukuki yol kapandı. ya iç savaş, yada söylemesi zor bir hipotez Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastı unutmayalım" şeklinde açıklamada bulunmuştur.



Öncelikle şu hususu vurgulamak gerekir ki şüphelinin yukarıda ki açıklamaları, batıda artık psikiyatrik bir hastalığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği nokta itibariyle ibret vericidir. Bilim adamı ve entelektüel kılığında şüphelinin bir televizyon programında alenen Cumhurbaşkanımıza suikast, sadece hukukçuların değil aynı zamanda ruh sağlığıyla iştigal eden hekimlerinde ilgi alanına girmektedir.



Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret, tehdit içeren ve azmettirici bir açıklama yaparak suikast tehdidinde bulunmuştur.



Sayın Cumhurbaşkanımız Devletimizin başı olarak Anayasamız gereği tüm vatandaşlarımızın doğal lideridir. O'na yapılacak olası bir tehdit ve Allah korusun suikast ülkeyi kaosa sürükleyecek ve vatandaşlarımız doğrudan etkileyecektir. Bu itibarla her Türk vatandaşı gibi, bizlerde bu tehditten doğrudan zarar görmekteyiz. Bu tehdit sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında hepimize, Büyük Türk Milletine yapılmıştır. Bu nedenle şahıs hakkında kovuşturma yapılarak, kamu davası açılmasını talep ediyoruz." - ARDAHAN