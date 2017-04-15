Fikr-i Asım Düşünce Derneği Hatay İl Başkanlığı Açıldı

Hatay'da Fikr-i Asım ve Düşünce Derneğinin açılışı yapıldı.



Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneğinin Hatay İl Başkanlığı gerçekleşen törenle açıldı. Akdeniz Mehteran ekibinin seslendirdiği marşların ardından Kuranı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı okundu.



Anadolu Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, dış güçlerin yıllardır oynanan oyunlarla Türkiye'nin üzerine geldiğini belirtti. Sözen, Çanakkale'de sabah namazında bugün kim şehit olacak diye kendi aralarında kura çekecek kadar gözü kararmışların torunları olduklarını vurgulayarak, "35 yıldır eli kanlı, alçak, şerefsiz, hain terör örgütü PKK ile üzerimize geliyorlar, bu da yetmedi en son 15 Temmuz'da aklını, vicdanını, şerefini ve namusunu kiraya verecek kadar satılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi pırıl pırıl bir üniformanın içerisine girmiş o hain FETÖ'cülerle, tanklarıyla, toplarıyla, jetleriyle üzerimize geldiler ama bir şeyi unuttular. Yarın yapacağımız referandum , ne Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesidir ne de bir AK Parti meselesidir. Yarın bir olma günüdür, yarın beraber, kardeş olma günüdür. Yarın bu haçlı zihniyetine Hatay'da Osmanlı tokadı vurma günüdür, Allah'ın izniyle" dedi.



Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Hasan Türksel de, dernek olarak 28 ülkede, 77 ilde ve 177 ilçede teşkilatlandıklarını belirterek, "2 milyon 740 bin üyesi ile Asım'ın nesli, 20 ayda çığ gibi büyüdü. Fikr-i Asım, Türkiye'de milli sivil toplum kuruluşu olmanın öncülerinden olan Fikr-i Asım Derneği devletinin ve milletinin yanındadır" dedi.



Konuşmaların ardından, dernek binasının açılış kurdelesi hayırlı olsun dilekleriyle kesildi. - HATAY