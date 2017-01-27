Fikirlerinizi Kaydedin!

Fikirlerinizin, düşüncelerinizin kağıda döküldüğünde nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? Düşüncelerimiz, aklımızın içinde başlıklar, alt başlıklar ve maddeler halinde durmuyorlar. FreeMind, size düşüncelerinizi birbirine bağlayarak onları organize etme olanağı sunuyor.



FreeMind ile öncelikle ana fikrinizi (kök birim) oluşturmanız, ardından bu fikri ilgilendiren alt düşünceleri eklemeniz gerekiyor. Yazılımın geniş işlev yelpazesi içerisinde çok sayıda simge, renkle biçimlendirebilme, web sayfalarına bağlantı verebilme var. Düşüncelerinizi HTML, PDF ve JPEG gibi farklı biçimlerde dışa aktarmanız da mümkün.



Türkçe destekli FreeMind ile herhangi bir işlemi, projeyi ve fikri görselleştirebilir, takibini kolaylaştırabilirsiniz.



İndirin: FreeMind (Java gerektirir)