Bir girişimcinin mutlak bilmesi ve hazırlanması için gerekli hap çözümler sunan bir seminerdir. Girişimcilere vizyon açar. Girişimci adaylarının daha hızlı ve doğru kararlar almasına yön verecektir. Konu Başlıkları • Start-up Nedir? • Girişim Tipleri • Start-up Türleri • Yatırım Tipleri • Türkiye'deki Girişimcilik Eko Sistemi • İnovasyon Adımları • İnovasyon Türleri • Aşılması Gereken Problemler • Yatırım Alma Tüyoları • Girişimci Şifresi ve Becerileri (Nasıl Satacağız?) • Girişimcilik Başlangıç Modeli • Başarılı/Başarısız Girişim Örnekleri ve İstatistikler
Eğitmen Murat Özanlar – Key of Change Kurucusu
Not: Katılım ücretsizdir.
Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için; • Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek, • Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek, • Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz. Adres; Burhan Felek Köşkü Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14 Üsküdar, İstanbul
Fikirden Ticarileşmeye Giden Yol
Bir girişimcinin mutlak bilmesi ve hazırlanması için gerekli hap çözümler sunan bir seminerdir.
Bir girişimcinin mutlak bilmesi ve hazırlanması için gerekli hap çözümler sunan bir seminerdir. Girişimcilere vizyon açar. Girişimci adaylarının daha hızlı ve doğru kararlar almasına yön verecektir. Konu Başlıkları • Start-up Nedir? • Girişim Tipleri • Start-up Türleri • Yatırım Tipleri • Türkiye'deki Girişimcilik Eko Sistemi • İnovasyon Adımları • İnovasyon Türleri • Aşılması Gereken Problemler • Yatırım Alma Tüyoları • Girişimci Şifresi ve Becerileri (Nasıl Satacağız?) • Girişimcilik Başlangıç Modeli • Başarılı/Başarısız Girişim Örnekleri ve İstatistikler