Fikirden Ticarileşmeye Giden Yol

Bir girişimcinin mutlak bilmesi ve hazırlanması için gerekli hap çözümler sunan bir seminerdir. Girişimcilere vizyon açar. Girişimci adaylarının daha hızlı ve doğru kararlar almasına yön verecektir. Konu Başlıkları • Start-up Nedir? • Girişim Tipleri • Start-up Türleri • Yatırım Tipleri • Türkiye'deki Girişimcilik Eko Sistemi • İnovasyon Adımları • İnovasyon Türleri • Aşılması Gereken Problemler • Yatırım Alma Tüyoları • Girişimci Şifresi ve Becerileri (Nasıl Satacağız?) • Girişimcilik Başlangıç Modeli • Başarılı/Başarısız Girişim Örnekleri ve İstatistikler







Eğitmen Murat Özanlar – Key of Change Kurucusu







Not: Katılım ücretsizdir.



Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için; • Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek, • Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek, • Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz. Adres; Burhan Felek Köşkü Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14 Üsküdar, İstanbul