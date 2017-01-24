Girişim Hareketi Programı'nın bu dönem "Fikir Geliştirme Atölyesi" nin ikincisini 24 Ocak 2017 Salı saat 19: 00-21: 30 arasında eOfis PolCenter Levent'de gerçekleştireceğiz. Paylaşılan fikirler üzerinde grup çalışma yapma imkanı bulacağımız bu etkinlikte ayrıca etkinlik katılımcılarımız ile fikri alışverişinde bulunma imkanımız olacak. Etkinlik sonrasında sunuş yapan girişimci adayları fikirleri üzerinde mentörler ile çalışma yapabilme imkanı bulacak.



Program:



19: 00-19: 30 Buluşma ve Kayıt



19: 30-19: 45 Program Hakkında Bilgilendirme



19: 45-20: 00 İş Fikirleri Paylaşımı



20: 00-20: 45 İş Fikirleri Üzerinde Grup Çalışması ve Sunuşlar



20: 45-21: 30 Sunuşlar ve Geribildirim



Program Detayı:



Fikir Geliştirme Atölyesinin Kapsamı Nedir?



Geliştirilen bir yöntem ile zihninizin rutin düşünce kalıplarının dışına çıkmasına katkıda bulunacak bir atölye olarak tasarlanmıştır.



Hangi konularda yapılacak?



Fikir Geliştirme Atölyeleri, programa çırak başvurusunda bulunan ekibin fikirleri ve dönem içerisinde gelen öneriler doğrultusunda son derece spesifik konularda düzenlenecektir. Konular, üzerinde fikir ve çözüm geliştirebilecek kadar özel, aynı konuda çalışanların ortak fikir yürütebileceği kadar genel başlıklardan oluşur.



Seminerlerden Farkı Nedir?



Öğrenme yöntemleri konusunda yapılan çalışmalar, en mükemmel öğrenme ve kişisel gelişme yönteminin sürecinin gerçekten aktif bir parçası olmakla mümkün olabildiğini göstermektedir. Fikir Geliştirme Atölyeleri bu nedenle programın hedefleri doğrultusunda etkili bir öğrenme ortamını sunmaktadır.



Katılımcılardan Ne Beklenmektedir?



Kendi ezberini bozacak cesareti de yanına alarak atölyeye katılması, katılımcı olması, fikir ve deneyimlerini paylaşması beklenir.