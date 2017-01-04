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Fiji'de 7,2 Büyüklüğünde Deprem
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Fiji'de 7,2 Büyüklüğünde Deprem
4 Ocak 2017 Çarşamba 07:37
Fiji açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fiji açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak:
Dunya.com
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