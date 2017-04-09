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Figo Vade Sorununa İnovatif Çözüm Oluyor
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Figo Vade Sorununa İnovatif Çözüm Oluyor

FIT Solutions ve Logo Yazılım, vade sorununa inovatif çözüm sunan Figo için güçlerini birleştirdi.

Figo Vade Sorununa İnovatif Çözüm Oluyor

FIT Solutions ve Logo Yazılım, vade sorununa inovatif çözüm sunan Figo için güçlerini birleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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Luis Figo, Figo