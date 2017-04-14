Figen Yüksekdağ Yine Savunma Yapmadı

MERSİN'de, HDP il kongresinde yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek savunma yapmadı.



Mersin 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya milletvekilliği düşürülen ve tutuklu olan Figen Yüksekdağ'ın avukatı Mehdi Zana Akkaya katıldı. 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Yüksekdağ, mazeret bildirerek savunma yapması için hazırlanan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) bağlanmadı.



Avukat Akkaya, bir önceki duruşmada da savunma yapmayan Yüksekdağ'ın hakaret içerdiği iddia edilen konuşmayı daha önce Meclis'te yaptığı, konuşma aralıklarını ve konuşma metinlerinin bir kısmının mahkemeye sunulduğunu ifade ederek davanın düşürülmesini talep etti. Sundukları konuşmaların yanı sıra diğer konuşma metinlerinin de mahkemece Meclis'ten talep edilmesini isteyen Akkaya, Yüksekdağ'ın konuşmalarının Anayasa'nın 83'üncü maddesi kapsamında yasama dokunulmazlığında değerlendirilmesi ve davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi.



Mahkeme sunulan belgelerin incelenmesi için duruşmayı erteledi.



- Mersin