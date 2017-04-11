Figen Yüksekdağ'ın İstanbul'da Yargılandığı Davada Karar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada, "izinsiz tertiplenen yasa dışı toplantı ve gösteriye katılmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından beraatine karar verildi.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada son sözleri sorulan Yüksekdağ, dava konusu konuşmasının Türkiye açısından hayati bir konuya ilişkin olduğunu, bunun kendisi gibi insanlar açısından görev sayıldığını belirterek, çözüm sürecinde, barış ve karşılıklı güven ortamının oluşması için konuşmayı yaptığını savundu.



Türkiye'nin barışı için, barış umudumun artması için o konuşmayı yapması gerektiğini belirten Yüksekdağ, "Konuşmamın arkasındayım. Eğer bir suç varsa bu konuşmayı yapmamak, böyle kritik bir konuda görev üstlenmemek benim için bir suçtur. Sonuçta bir diyalog süreci başlamıştı. Karşılıklı iyi niyet adımları atılıyordu. İki taraflı bir süreçti. Diyalog sürecinin bir parçasıydı. Türkiye barışı için çaba gösteriyorduk. Türkiye adına aldığımız riskin, sorumluluğun kefaletini ödemek zorunda bırakılıyoruz. Bunu kabul etmem mümkün değil. Bu yargılama, bu dava burada bitmeyecek. Kişisel olarak cezalandırılacağımı düşünmüyorum. Türkiye'deki barış çabası ve mücadelesi cezalandırılmış olacak. Haklıyız, doğru yoldayım. Bu yoldan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.



Davayı karar bağlayan mahkeme, Yüksekdağ'ın "izinsiz tertiplenen yasa dışı toplantı ve gösteriye katılmak" suçundan, suçun unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti.



Mahkeme, açık ve yakın tehlike şartı gerçekleşmediğinden "suçu ve suçluyu alenen övmek" suçundan da Yüksekdağ'ın beraatine karar verdi.



"Silahlı terör örgütünün propagandası yapmak" suçundan yargılanan Yüksekdağ'ın, "suçun işleniş şekli ve özelliği, sanığın suç tarihi itibarıyla konumu, söylenen sözlerin mahiyeti dikkate alınarak" alt sınırdan ceza verilmesinin yeterli olacağı kanaatine varan mahkeme, sanığı bu suçtan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanığın yargılama sırasında olumlu bir davranışı tespit edilemediğinden takdiri indirim nedenlerini düzenleyen TCK'nın 62. maddesini uygulamayan mahkeme, sanığın kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olması ve yargılama sürecinde pişman olmadığını ifade etmesi nedeniyle cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesi ya da ertelenmesi halinde ileride yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda yeterli kanaat oluşmadığını kaydetti.



Mahkeme bu gerekçeyle Yüksekdağ'ın cezasını ertelemedi ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.



Duruşmaya, TBMM Grup Başkanvekili Pervin Buldan izleyici olarak katıldı.