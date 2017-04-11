Figen Yüksekdağ'ın İstanbul'da Yargılandığı Davada Karar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, İstanbul'da yargılandığı davada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, dosya karara bağlandı.



Mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın yargılama sırasında olumlu bir davranış tespit edilemediğinden cezasından bir indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Şubat 2015'te Halkların Demokratik Partisi (HDP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) adına, yetkili mülki amirlikten herhangi bir izin alınmadan, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişini protesto etmek amacıyla Fatih Saraçhane Parkında toplanıldığı belirtilerek, yaklaşık bin kişiye ulaşan gruba Figen Yüksekdağ ile önceki dönem milletvekilliği yapan Sebahat Tuncel'in de katıldığı bilgisi yer aldı.



Yüksekdağ ve Tuncel'e polislerce, "yürüyüşe izin verilmeyeceği, aksi halde müdahale edileceği" uyarısının yapıldığı belirtilen iddianamede, kalabalığa Yüksekdağ ve Tuncel tarafından konuşma yapıldığı, konuşmanın ardından toplanan şahısların dağıldıklarının tespit edildiği aktarıldı.



Sebahat Tuncel'in 26. dönem milletvekili listesinde adının bulunmayışı sebebiyle soruşturma evrakının bir örneğinin 22 Mart 2016'da terör ve örgütlü suçlar bürosu evrakıyla birleştirilmek üzere gönderildiği anlatılan iddianamede, Yüksekdağ hakkında hazırlanan fezlekenin de TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiği, değişikliğe uğrayan kanun uyarınca fezleke ve eklerinin Bakanlıkça Başsavcılığa iade edildiği vurgulandı.



Yüksekdağ'ın PKK terör örgütü flamaların sergilendiği, örgüt lehine sloganların atıldığı ortamda topluluğu destekleyen konuşma yaptığı, toplantı ve gösterinin yasak olduğunun kolluk amirleri tarafından bildirilmesine rağmen toplanan kişilerin dağılması için herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi yasa dışı toplantıya iştirak ettiği anlatılan iddianamede, Yüksekdağ'ın, örgüt liderini övücü yazıların yer aldığı toplantıya katılıp konuşma yaparak, "yasa dışı örgütlerin propagandasını yapmak ve hakkındaki hüküm kesinleşen suçlu Öcalan'ı desteklemek" amacıyla yapılan toplantıda atılan sloganlar altında destek verme filiyle de "suçu ve suçluyu övme" suçunu işlediği belirtildi.



Şüpheli Yüksekdağ'ın, suçla ilgili ifadesinin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı ve çağrı kağıdı tebliğ edildiği, ancak sanığın iddianamenin yazıldığı güne kadar bir beyanda bulunmadığının hatırlatıldığı iddianamede, Yüksekdağ'ın, "izinsiz tertiplenen ve yasa dışı toplantı ve gösteriye katılmak", "yasa dışı örgütlerin propagandasını yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1,5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.