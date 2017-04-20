Figen Yüksekdağ'ın Duruşması Ertelendi

MERSİN'de, 2016 yılında HDP Eş Genel Başkanıyken katıldığı il kongresi ve nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında 'örgüt propagandası yaptığı' ve 'Türk milletini, cumhuriyeti ve TBBM'yi alenen aşağıladığı' iddialarıyla yargılanan Figen Yüksekdağ davasının dördüncü duruşması, yeniden ertelendi.



Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl ağır hapis cezası istemiyle yargılanan Yüksekdağ, sağlık ve duruşma yoğunluğu nedeniyle mazeret bildirerek katılmadı. Duruşmaya katılan Yüksekdağ'ın 3 avukatı, davaya konu olan konuşmanın mecliste de yapıldığı, kürsü dokunulmazlığı kapsamına girdiği ve bu yüzden de davanın düşürülmesini talep etti. Mecliste yapılan konuşmaların bir kısmını alıp mahkemeye sunduklarını kaydeden avukatlar, delil olması açısından diğer konuşmaların da mahkemece meclisten istenmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, dosyaların incelenmesi için duruşmayı erteledi. - Mersin