Figen Yüksekdağ Hakim Karşısında

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 'terör örgütü propagandasın yapmak' suçlamasıyla hakkında açılan davada, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yüksekdağ'ın duruşmasını, aralarında Avrupa Sosyalist Partisi Kadın Örgütü Başkanı Zita Gurmai, Dünya Kadın Konferansı üyesi Annedore Wilheim, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Anders Österberg'in de bulunduğu çok sayıda Avrupalı parlamenter izledi.



Figen Yüksekdağ'ın, Almanya'nın Köln kentinde yaptığı bir söyleşide sarf ettiği ve bir Alman gazetesinde yer aldığı iddia edilen, "Biz parlamento seçimlerinde yüzde 13 oy aldık. İki aylık seçim kampanyalarında 7 HDP'li öldürüldü. Şu ana kadar failler yargı önüne çıkartılmadı. Öldürülen kişiler ellerine silah alarak PKK ile birlikte savaşmış kişiler değiller. PKK bir özgürlük hareketidir. Aynı zamanda eşitlik ve demokrasi mücadelesi veren bir örgüttür. Biz PKK'nın bu hedeflere ulaşmak için başvurduğu yöntemi onaylamıyoruz. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki, uyguladığı program terör değildir" sözleri nedeniyle, hakkında Ankara 13. Ağır Cezam Mahkemesi'nde, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı.



HAKKIMDA YÜRÜTÜLEN DAVALARDA ANAYASA İHLAL EDİLMEKTEDİR



Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Figen Yüksekdağ, Anayasanın geçici hükmü ile milletvekilliğinden alınmış, 6 milyon seçmeni temsil eden bir siyasetçi olduğunu belirterek, "Bu karar nedeniyle biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Dokunulmazlık ve bu yargılamalarla ilgili başvuru yaptık. Buranın kararı beklenmeden yargılamalar devam ediyor. Buranın kararı beklenmeden hakkımda yürütülen davalarla Anayasa ihlal edilmektedir" dedi.



MAHKEME BAŞKANININ 'BURASI MİTİNG MEYDANI DEĞİL' UYARISINA, YÜKSEKDAĞ'DAN YANIT



Yüksekdağ, esas hakkında savunmasını yapabilmesi için suça konu olan röportajın dökümünün kendisine iletilmesi gerektiğini belirterek, "Bir ülkede milyonlarca insan terörist ilen edilebiliyorsa, o ülkenin seçilmiş siyasetçileri hapse atılabiliyorsa o ülkedeki sorun, terör sorunu değil, yönetim sorunudur" şeklinde konuşmasının sürdürdü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ araya girerek, "Konuya gelir misiniz. Burası seçim meydanı değil" diyerek, Yüksekdağ'ı uyardı. Yüksekdağ ise Mahkeme Başkanına, "Ben sizin yargıladığınız herhangi bir insan değilim. 6 milyon insan adına konuşuyorum" dedi. Bir gazete röportajından yargılanmanın çok vahim bir durum olduğunu da belirten Yüksekdağ, röportajın çözümlemesi eline ulaştıktan sonra suçlamaya yönelik savunmasını yapacağını söyledi.



TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Yüksekdağ'ın avukatları da söz alarak, suça konu yazının aslının çözümlendikten sonra dosyaya girmesini ve müvekkillerinin kürsü dokunulmazlığı hakkında meclisteki konuşmalarının istenmesini talep etti. Mahkeme talepleri reddederek savcıdan mütalaasını açıklamasını istedi.



SAVCI 7.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ TALEP ETTİ



Yüksedağ hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın sözlerini ikrar etmediğini ve sözlerinde terör örgütünün propagandasını yaptığının açık olduğunu belirterek, 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaa karşısında son sözü sorulan Yüksekdağ, dökümlerin eline ulaşmasından sonra savunmasını yapacağını belirtti. Mahkeme, sanığa savunması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 6 Haziran 2017'ye erteledi.



ADLİYE ÖNÜNDE DESTEK AÇIKLAMASI



Duruşmanın ardından, aralarında HDP Kadın Kolları ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile Avrupa Sosyalist Partisi Kadın Örgütü Başkanı Zita Gurmai, Dünya Kadın Konferansı üyesi Annedore Wilheim, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Anders Österberg'in de bulunduğu çok sayıda Avrupalı parlamenter, ellerine Figen Yüksekdağ'ın fotoğraflarını alarak adliye önünde toplandı. Grup, basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.