Figen Yüksekdağ'a "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" Suçundan 1 Yıl Hapis Cezası

2015'te PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilişinin yıl dönümünde, Saraçhane'de katıldığı toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle yargılanan Figen Yüksekdağ, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmaya, Figen Yüksekdağ başka suçtan tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, HDP Milletvekili Pervin Buldan da izleyici yeraldı.



SÜRE TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Mahkeme, davanın Mersin ve İzmir'deki davalarla birleştirme taleplerini davalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Daha sonra talebi sorulan sanık Figen Yüksekdağ, söz konuşmayı yaptığı dönemde iktidar ile İmralı arasında görüşmeler yapıldığını ve çözüm sürecinde olunduğunu belirterek görüşme tutanaklarını delil olarak sunmak için süre talebinde bulundu. Yüksekdağ'ın avukatları da Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmak için süre talebinde bulundu. Ancak heyet, talepleri reddetti.



"SÖZLERİM YANLIŞ DEĞİLDİR"



Son sözü sorulan Yüksekdağ, "Türkiye'de karşılıklı güven ortamının oluşması için bu konuşmayı yaptım. O dönem karşılıklı iyi niyet adımları atılıyordu. Öyle bir zamanda bu tip konuşmaların yapılması doğaldır. İki taraf da Türkiye barışı için risk almıştı. Ama aldığımız riskin bedelini ödeyen taraf sadece bizleriz. Bu yanlıştır. Bu süreç tek taraflı bozuldu. Türkiye'de aldığımız riskin kefaretini ödemek zorunda bırakılıyoruz. O dönem silahlar değil, insanlar konuşuyordu. Sözlerim yanlış değildir. Burada ceza çıkarsa Türkiye'deki barış umudu cezalandırılmış olacak. Adaletin ve barışın olmadığı yerde yaşamdan söz edilemez. Bunlar bizi yıldırmayacak. Barış için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



1 YIL HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan sanığın suç tarihi itirabiyle konumu, söylenen sözlerin mahiyeti dikkate alınarak 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın yargılama sırasında olumlu bir davranışı tespit edilemediğinden herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Ayrıca cezanın ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceği hususunda yeterli kanaat oluşmadığı GR-gerekçeleriyle cezasını ertelemedi ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.



İKİ SUÇTAN İSE BERAAT KARARI VERİLDİ



Heyet, Figen Yüksekdağ'ın "Yasadışı hale gelen toplantı ve gösteriye katılıp dağılın ihtarına rağmen kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle dağılmak" ve "Suçu ve suçluyu alenen övme" suçlarından unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamade, Saraçhane'de 15 Şubat 2015'te, PKK terör örgütü lideri Öcalan'ın yakalanarak teslim edilişini protesto eylemine katılan Figen Yüksekdağ'ın "Yasadışı toplantı ve gösteriye katılmak, "Yasadışı örgütlerin propagandasını yapmak", "Suçu ve suçluyu alenen övme" suçlarından 1,5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. - İstanbul