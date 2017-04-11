Figen Yüksekdağ'a 1 Yıl Hapis Cezası
Yargıtay kararıyla HDP Eş Genel Başkanlığı düşürülen Figen Yüksekdağ, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.
Yargıtay kararıyla HDP Eş Genel Başkanlığı düşürülen Figen Yüksekdağ, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.
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