Figen Yüksekdağ'a 1 Yıl Hapis Cezası
Figen Yüksekdağ'a 1 yıl hapis cezasıİSTANBUL - Yargıtay kararıyla HDP Eş Genel Başkanlığı düşürülen Figen Yüksekdağ, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.
Figen Yüksekdağ'a 1 yıl hapis cezası
İSTANBUL - Yargıtay kararıyla HDP Eş Genel Başkanlığı düşürülen Figen Yüksekdağ, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.
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