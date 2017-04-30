Fifty Shades Of Metal
Sails of Serenity ve IF Performance Hall işbirliğiyle; 50 Shades of Metal!Çıkarmak üzere oldukları EP albüm öncesi, Headbangers' Weekend'de kaçıranlar veya doyamayanlar için Furtherial; uzun zamandır özlediğimiz, yeni albüm hazırlığında olan Mekanik;
Sails of Serenity ve IF Performance Hall işbirliğiyle; 50 Shades of Metal!
Çıkarmak üzere oldukları EP albüm öncesi, Headbangers' Weekend'de kaçıranlar veya doyamayanlar için Furtherial; uzun zamandır özlediğimiz, yeni albüm hazırlığında olan Mekanik; ilk full albümünün hazırlığı içinde olan Sails of Serenity ve ilk EP çalışmalarını geçtiğimiz aylarda yayınlayan Prey on the Weak ile bir metal müzik ziyafeti
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş
Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)
Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Fifty Shades Of Metal
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io