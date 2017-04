Sails of Serenity ve IF Performance Hall işbirliğiyle; 50 Shades of Metal!



Çıkarmak üzere oldukları EP albüm öncesi, Headbangers' Weekend'de kaçıranlar veya doyamayanlar için Furtherial; uzun zamandır özlediğimiz, yeni albüm hazırlığında olan Mekanik; ilk full albümünün hazırlığı içinde olan Sails of Serenity ve ilk EP çalışmalarını geçtiğimiz aylarda yayınlayan Prey on the Weak ile bir metal müzik ziyafeti



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş



Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)



Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Fifty Shades Of Metal



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır