Fifty Shades Of Metal

Sails of Serenity ve IF Performance Hall işbirliğiyle; 50 Shades of Metal!Çıkarmak üzere oldukları EP albüm öncesi, Headbangers' Weekend'de kaçıranlar veya doyamayanlar için Furtherial; uzun zamandır özlediğimiz, yeni albüm hazırlığında olan Mekanik;

Fifty Shades Of Metal

Sails of Serenity ve IF Performance Hall işbirliğiyle; 50 Shades of Metal!

Çıkarmak üzere oldukları EP albüm öncesi, Headbangers' Weekend'de kaçıranlar veya doyamayanlar için Furtherial; uzun zamandır özlediğimiz, yeni albüm hazırlığında olan Mekanik; ilk full albümünün hazırlığı içinde olan Sails of Serenity ve ilk EP çalışmalarını geçtiğimiz aylarda yayınlayan Prey on the Weak ile bir metal müzik ziyafeti

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş

Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)

Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Fifty Shades Of Metal

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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