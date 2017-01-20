FIFA Yöneticisi Marco van Basten, Penaltı Kuralını Değiştirmeyi Düşünüyor

Futbolun geliştirilmesiyle ilgili olarak çalışma yürüten FIFA yöneticisi Marco van Basten, futbolda yapmak istediği değişimlerle ilgili bilgiler verdi. Hollandalı futbol adamının sunduğu öneriler futbol dünyasında tartışma çıkardı.

Bir çok radikal adımdan bahseden Hollandalı efsane futbolcunun öngördüğü değişiklikler yürürlüğe girerse, futbol gelecekte bugünkü bildiğimiz futbola pek benzemeyecek. Şimdiden büyük tartışma konusu haline gelen ve futbol dünyasını ikiye bölen yenilikler şöyle;

OFSAYT KURALI KALKACAK

Van Basten'in ofsayt kuralını kaldırmak istemesinin arkasındaki sebep maçlarda daha çok gol atılmasının istenmesi. Holandalıya göre kural kalkarsa futbol daha ilgi çekici hale gelecek.

Ofsaytı kaldırmak isteyen Van Basten, böylelikle maçlarda daha çok gol atılacağını düşünüyor.

PENALTI ATIŞI DEĞİŞECEK

Van Basten'in yeni projeleri arasında penaltı atışının da değiştirilmesi var. Hollandalı yönetici, Buz hokeyine benzer penaltı atışı getirmek istiyor. Basten'in planına göre; Futbolcu 25 metre mesafeden topla birlikte kaleye hareket edecek, kaleciyle karşı karşıya 8 saniye içinde golü atmaya çalışacak.

SARI KART KALKACAK

Van Basten'in planları içerisinde kartlar hakkında da ciddi düzenlemeler olacak. FIFA yöneticisi, sarı kart yerine ceza alan oyuncunun 5 ya da 10 dakika gibi sürelerle, saha kenarında durma cezası almasından yana.

FAULLERE SINIRLAMA GETİRİLECEK

Son yıllarda futbolun sertliğinden oldukça şikayet aldıklarını ifade eden Van Basten bunun önüne de faullere sınırlama getirerek geçmek istiyor. Hollandalı yönetici, basketboldaki gibi bir oyuncunun 5 faulden fazla yapamamasına uygun bir kural getirilmesinden yana.

Faullere sınırlama getirmek isteyen Van Basten, kartların kaldırılarak oyuncuya 5-10 dakika aralığında oynamama cezası verilmesinden yana.

KUPA MAÇLARINDA UZATMALAR KALKACAK

Van Basten, bir kupa mücadelesinde normal süre berabere bitmişse direkt olarak seri penaltı atışlarına geçilmesini istiyor. Basten, böylece '90 dakika'nın skoruna saygılı olunacağı görüşünü taşıyor.

DAHA ÇOK OYUNCU DEĞİŞTİRME İMKANI

Van Basten'in değişim projelerinin en önemli teması futbolcular. Futbolcuların bu oyunun en önemli aktörü olduğunu düşünen Hollandalı futbol adamı, bir futbolcunun sezonda en fazla 60 maç yapması gerektiğini öneriyor. Böylelikle sakatlıkların önüne geçmek isteyen Van Basten, takımlara da daha çok oyuncu değiştirme imkanı vermeyi düşünüyor.

Van Basten, futboldaki sakatlıkları önlemek amacıyla oyuncu değişikliği sayısının arttırılmasını istiyor.

WENGER: OFSAYT KURALI KALMALI

Marco Van Basten'in futboldaki bu yenilik arayışlarına ilk tepki Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'den geldi. Ofsaytı zekice ve oyun için önemli bulduğunu dile getiren Fransız çalıştırıcı şöyle konuştu; "Getirilen bazı öneriler çok tartışmalı. Ofsayt kuralının kalkacak olmasını çekici bir şey olarak görmüyorum. Bence ofsayt bir takımı sahada bir arada tutuyor"

İNGİLTERE'DE ANKET YAPILDI

Futbolun beşiğindeki taraftarların da deneyimli teknik adamla paralel düşüncelere sahip oldukları ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan bir ankette 'Van Basten'in planlarını nasıl buluyorsunuz?' sorusu yöneltildi. 'Delilik' diyen yüzde 65, 'Denemekte sakınca yok' diyen 20, 'Dahice' cevabını veren yüzde 15 çıktı.