FIFA Messi'yi İfadeye Çağırdı
Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle dört maç ceza alan Messi, 4 Mayıs'ta FIFA'ya ifade verecek.
Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle dört maç ceza alan Messi, 4 Mayıs'ta FIFA'ya ifade verecek.
Kaynak: Dunya.com
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