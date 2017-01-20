FIFA'dan 48 Takımlı Dünya Kupası'na Onay

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nda takım sayısının 32'den 48'e çıkarıltılmasına onay verdi. 2026'dan itibaren turnuvada finalistler, üçer takımdan oluşacak 16 grupta mücadele edecek.





FIFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "FIFA Konseyi, 2026 itibariyle Dünya Kupası'nın 48 takımla, 16 gruptaki üç takım formatıyla oynanmasına oy birliğiyle karar verdi" denildi.





37 üyeli FIFA Konseyi'nin İsviçre'nin Zürih kentindeki toplantısından sonra daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağı bildirildi.



Geçen Şubat ayında Sepp Blatter'in yerine FIFA Başkanı seçilen Gianni Infantino, özellikle 221 üyeli FIFA'nın Dünya Kupası'na nadiren katılabilen ya da hiç yer alamayan üyelerinin desteğini alabilmek için turnuvada takım sayısını artırmayı vaat etmişti.





'Standartlar düşecek' kaygısı



Infantino başta turnuvanın 40 ülkeyle oynanmasını önermiş ancak daha sonra Ekim ayında bu sayıyı 48'e çıkartmıştı.



FIFA son kararıyla, genel anlamda turnuvanın standartlarının düşeceği ve çok uzun olacağı kaygılarını dikkate almamış oldu.



Bazı büyük Avrupa kulüpleri ve önde gelen teknik direktörler FIFA'nın işe yarayan bir formülde değişiklik yaptığını söylemişti.



Brezilya'daki son Dünya Kupası; beklenmeyen sonuçlar, son dakikada yaşanan dramatik olaylar ve üst düzey bireysel performanslarla, gelmiş geçmiş en iyi turnuvalardan biri olarak değerlendirilmişti.





