FIFA Başvurusu Tamamlanıyor!

2010-2011 sezonu şike süreciyle ilgili olarak TFF'nin yaptırım getirmesi konusunda CAS'tan ret cevabı alan Trabzonspor, FIFA'ya yapacağı başvuruda son aşamaya geldi.



Detaylı bir dosya hazırlayan bordo-mavililer, CAS'ın, "TFF, Disiplin ve Tahkim Kurulları taraflı davranmıştır" ifadesini savunmasında ilk sıraya koyacak.



Trabzonspor'un FIFA'ya yapacağı başvuruda, UEFA ve TFF'nin şike süreciyle ilgili olarak gerekli cezaları uygulamadığı anlatılacak, ayrıca şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesi ve tüm maddi kayıpların karşılanması talep edilecek.



(Sabah)