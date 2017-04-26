FIFA Başkanı Resmen Duyurdu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda video hakem uygulamasının kullanılacağını duyurdu. Video asistan hakem teknolojisi, tartışmalı gol, penaltı, kırmızı kart ve birçok hatanın tekrar izlenip yorumlanmasına katkı sağlıyor.



FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Şu ana kadar birçok pozitif geri dönüş aldık. Bu yüzden Rusya'daki dünya kupasında uygulanmasına karar verdik" açıklamasını yaptı.



Video asistan teknolojisi ilk olarak aralık ayında Japonya'da düzenlenen FIFA Kulüpler Şampiyonası'nda denenmişti.



Ayrıca geçtiğimiz ay İspanya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçında verilen 2 gol kararında uygulanmış ve doğru sonucu ortaya çıkarmıştı.



Video asistan hakem uygulaması hali hazırda birkaç yerel lig ve Avustralya A Ligi'nde kullanılmaya başlandı.



Video asistan hakem uygulamasının yakında zamanda İngiltere Premier Ligi'nde de hayata geçirilmesi bekleniyor.