Fıfa, 2016'yı 369 Milyon Dolar Zararla Kapattı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2016'da 369 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu.



FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl oluşan zararın yolsuzluk skandalı, reform ve yönetim değişiminin gerçekleştiği bir süreçte yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, FIFA'nın bu yılı da zararla kapatacağı, 2018'de ise Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası sayesinde gelirlerini artırarak kara geçmeyi hedeflediği ifade edildi.