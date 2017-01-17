Fidyecilere Operasyon

İstanbul'da Yemen uyruklu bir çocuğu kaçırarak, dedesinden 3 milyon dolar fidye istediği iddia edilen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan ve Esenyur'taki evini satışa çıkaran Yemenli iş adamı Ali Hüseyin S. (63) ile Suriye uyruklu Farajallah K. (31) evi alma bahanesiyle irtibata geçti.



Evi eşiyle de görmek istediğini belirten Farajallah K, Ali Hüseyin S ile Esenyurt'taki bir sitenin önünde buluştu.



Yemenli iş adamı buluşmaya yanında 14 yaşındaki torunu A.R.S'yi de götürürken Farajallah K. da beraberinde iki kişiyle geldi.



Farajallah K'nın silah tehdidiyle kaçırmaya çalıştığı Ali Hüseyin S, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otomobilde kendisini bekleyen torununu ise şüpheliler kaçırdı.



Şüphelilerin, arayarak 3 milyon dolar karşılığında torununu bırakacaklarını söylemesi üzerine Ali Hüseyin S, durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin Silviri Seymen köyünde olduğunu belirleyen polis, şüpheli Farajallah K. ve Muhammet Abdulnasır K'yı ((26) otomobilde yakaladı.



Şüphelilerin köyde bir villa kiraladığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 yaşındaki A.R.S. kurtarıldı, dairedeki şüpheli Muhammet D. (26) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.