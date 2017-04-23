Fidye İçin Kaçırılan Suriyeli Çocuğu Polis Kurtardı

İSTANBUL' da fidye için Suriye'den uzaktan tanıdığı 16 yaşındaki Samir Mahmoud A'yı kaçırarak, babasından 50 bin dolar isteyen iki şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.



Şüpheliler Hüseyin M. ile Mahmud F. Fatih'te arkadaşlık kurup, bir süre muhabbet ettikleri Samir Mahmoud A.'yı eski bir arkadaşı ile görüştürmek bahanesi ile Esenyurt'a götürdü. Yaşadıkları binanın kapısında, çocuğu bıçakla tehdit ettiler. Zorla içeriye soktukları çocuğun el ve ayaklarını bağladılar. Burada Samir'in fotoğrafını çekip, kendi telefonundan, babasına attılar. Baba Mahmoud A'dan oğlunu serbest bırakmak için 50 bin dolar fidye istediler.



BABASI, POLİSTEN YARDIM İSTEDİ



Türkiye'de sığınmacı olarak yaşayan baba Mahmoud A. polisten yadım istedi. Asayiş Şubesi, Gasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma Timleri, çocuğu kurtarmak için operasyon başlattı. Telefonla pazarlık sonucu, 30 bin dolar karşılığı çocuğu bırakmak üzere anlaştılar. Rehine kurtarma timleri, Esenyurt'ta paranın teslim edileceği kafeteryaya müşteri gibi gidip, farklı yerlerde beklemeye başladı. Elinde bir paketle beklemeye başlayan babanın yanına, önce şüphelilerden Hüseyin M. geldi.



OĞLUMU GÖRMEDEN PARAYI VERMEM



Bu sırada baba, oğlunu görmeden parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, Hüseyin M. diğer şüpheli Mahmud F.'den çocuğu getirmesini istedi. Bir süre sonra ikinci fidyeci, kaçırılan çocuğu getirdi. Baba-oğul sevinçle birbirlerine sarıldı. Bu sırada harekete geçen rehine kurtarma timleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Üzerlerinden birer tane bıçak çıkan şüpheliler, gözlem altına alındı.



Şüpheliler 21 yaşındaki Hüseyin M. ile 20 yaşındaki Mahmud F. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.



- İstanbul