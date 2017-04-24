Fidanlar Kadın Elinde Hayat Buluyor

FATİH YAZICIOĞLU - Kahramanmaraş'ta kadınlar, yıllık 5 milyon fidan üreterek hem ülkenin orman varlığına hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekir Orman İşletmesinde 430 kadın fidan üretimi için çalışıyor. Çevredeki hemen her evden bir kadının çalıştığı fidanlıkta her yıl ortalama 5 milyon fidan üretiliyor.



Tohumların ekilip filizlenmesi ve boy atarak toprakla bululuşacak duruma gelene kadarlar kadınlar tarafından özenle bakılan fidanlar, Türkiye'nin orman varlığına katkı için toprakla buluşacakları yerlere doğru yola çıkıyor. Kadınlar ise elde ettikleri gelirle çocuklarını okutuyor veya evlendiriyor. Bazı üniversite öğrencileri ise tatillerde fidan üreterek okul harçlıklarını çıkarıyor.



"Yurt parasını ödüyorum"



Fidanlıkta çalışan işçilerden Seda Celayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencisi olduğunu ve vize tatilinde memleketine geldiğini, evde oturmak yerine fidan üreterek yurt parasını ödediğini söyledi.



Kazandığı parayla aile bütçesine de kaktı sağladığını anlatan Celayir, "Babam üniversiteye giderken bana harçlık vermek zorunda kalmıyor. Bir sürü kardeşim var, bana vereceği parayı onlara verir. Kendi emeğimle okul harçlığımı çıkarıyorum." dedi.



Uzun yıllardır fidanlıkta çalıştığını ifade eden Hüsniye Çakı da buradan elde ettiği gelirle 3 çocuk okuttuğunu dile getirdi.



Elif Kaplan ise 27 yıldır Tekir Orman İşletmesine ait fidanlıkta çalıştığını vurgulayarak, emekli olduğu halde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Kaplan, "Çocuklarımı okuttum, evime faydası oldu. Geçim kaynağımız burası. Ben 8 kız gelin ettim, hepsinin çeyizini de buradan sağladım. Çalıştım kendi gücümle, kocam işsiz, bir oğlum var onun da düzenli bir işi yok." diye konuştu.



Fidanlık sayesinde 2 kız evlendirdiğini belirten Makbule Binboğa ise hayatından memnun olduğunu bildirdi. Elinden geldiği kadar çocukları için bir şeyler hazırlamaya çalıştığını anlatan Binboğa, "Burada başka iş sahamız yok, eşim de mağdur çalışmıyor. Oğlum da askere gidecek Allah nasip ederse. Sürekli olarak burada çalışmak istiyoruz. Burası olmazsa başka geçim kaynağımız yok." ifadelerini kullandı.



"Bacasız fabrika"



Tekir Fidanlık Şefi Yıldız Doğan da fidanlıkta çoğunlukla kadınların çalıştığını söyledi.



Fidanlığın bölge ekonomisine büyük katkısı olduğuna değinen Doğan, burada üretilen fidanların Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Kayseri gibi şehirlere gönderildiğini bildirdi. Doğan, "Genç kızlarımız çeyizlerini, evli olan kadınlar ise çocuklarını okutmak ve geçimlerini sağlamak için burada çalışıyor. Evlerine katkı sağlıyorlar. Fidanlığın köylerin ekonomisine büyük bir katkısı oluyor. Fidanlığımız adeta bacasız fabrika gibi." dedi.