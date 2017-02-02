Fidan Yetiştirmekte Zorlanıyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi karı koca, piyasaya fidan yetiştirmekte zorlanıyor.



İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli beldesinde üreticilerin meyve fidanı paketleme çalışmaları devam ederken, biri işletme mezunu diğeri de veteriner olan Sedat ve Nevin Dereli çifti, bahar mevsimi öncesinde fidan paketleme çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Fidancılığın yanında hayvan besleme işi de yaptıklarını fakat iki işi birlikte yürütemediklerini söyleyen Nevin Dereli, "Fidancılık Bademli'de en önemli sektör haline gelince biz de hayvancılığı bırakıp fidancılığa ağırlık vermeye karar verdik" dedi.



Bademli'de yoğun bir paketleme ve söküm dikim faaliyetinin yürütüldüğünü belirten Nevin Dereli, özellikle Rusya bölgesi ile Orta Asya ülkelerine yapılan ihracatın Bademli'deki üreticilerin yüzünü güldürdüğünü kaydetti. Bademli Fidancılık ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin özelikle Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve diğer Türki Cumhuriyetlere ihracat yaptığını belirten fidan üreticisi Dereli, beldedeki kooperatifin yılda 500 ile 600 bin meyve fidanını değişik ülkelere gönderdiğini bu sayıya kooperatif dışından yapılan ihracat da eklenince, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladıklarını ifade etti. Şubat ayı ile birlikte söküm ve dikim faaliyetlerinin hız kazandığını belirten Dereli, fidancılığın 12 ay boyunca süren bir üretim faaliyeti olduğunu belirtti. Fidancılık işinde çalışan üreticiler de fidanların uyku ve uyanma dönemi arasında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. - İZMİR