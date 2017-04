FibaCP'ye Avrupa'dan büyük ödül!

Fiba Commercial Properties (Fiba CP), Romanya'daki şirketi Anchor Grup tarafından yönetilen yatırımı Bucuresti Mall'un yenileme sürecinde gösterdiği başarısından dolayı, CIJ EUROPE tarafından dünyada ticari gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarına verilen "Best of the Best Hall of Fame (HOF)" ödülüne Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag'da layık görüldü.

Fiba Grubu'ndan aldığı tecrübe ve güç ile büyüyen Türkiye'nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties (Fiba CP), yurt dışındaki başarısını yeni bir ödülle perçinledi.

Dört ülkede yaptığı ticari gayrimenkul yatırımları ile adından söz ettiren Fiba CP, Romanya'daki AVM yatırımı Bucuresti Mall'un yenilenme sürecinde elde ettiği başarı nedeniyle Orta Avrupa ve Güney Doğu Avrupa'da ticari gayrimenkul sektörüne yönelik haberleriyle öne çıkan lider kuruluş CIJ EUROPE (Construction and Investment Journal) tarafından verilen en iyi renovasyon kategorisinde "Best of the Best Hall of Fame (HOF)" ödülüne layık görüldü. Bucuresti Mall'un bir yandan yenilenme çalışmaları devam ederken bir yandan da kentin simgesi pozisyonunu koruyarak faaliyetlerini sürdürmesi, ödülü getiren en önemli etmen oldu.

Fiba CP'nin, yurt dışındaki değerli yatırımlarından biri olan ve Romanya'daki şirketi Anchor Grup tarafından yönetilen Bucuresti Mall'un elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Global ticari gayrimenkul sektörünün önde gelen çok güçlü şirketlerin arasından seçilerek Avrupa'nın bu önemli ödülüne layık görülmemiz bizi gururlandırdı. Bucuresti Mall, üzerinde büyük emek harcadığımız bir proje idi. AVM operasyonda iken faaliyete soktuğumuz tüm yenileme süreçlerini hem kiracılarımızın hem de ziyaretçilerimizin konforunu düşünerek devam ettirdik. Renovasyon sonrasında Bucuresti Mall'ın kentin simgesi pozisyonunu korumanın yanı sıra yaptığımız yenileme ile de daha işlevsel bir hale getirdik. Bu ödül yaptığımız çalışmaların ne denli yerinde olduğunun bir göstergesi, aynı zamanda bu bölgede geliştirmek istediğimiz farklı projeler için de bir motivasyon unsurudur."dedi.

Romanya'da Anchor Grup ile yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösterdiklerini anlatan Kahraman, "Hali hazırda Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova'da; dokuz AVM, dört ofis binası, iki rezidans kompleksi ve iki sinema kompleksi operasyonlarını yürütüyoruz. Romanya'da; Plaza Romania, Bucuresti Mall, Plaza Romania Ofis, Anchor Plaza Ofis, Metropol Ofis, Incity ve Select Rezidans, Movieplex Sinemaları ile varlık gösteriyoruz. Romanya bizim değer verdiğimiz bir destinasyon. Bu coğrafyada yaptığımız projelerin ödüllerle takdir edilmesi bizi onurlandırıyor" dedi.

Anchor Grup'un ülkedeki 20'inci yılında böyle bir ödül almasının çok anlamlı olduğuna değinen Anchor Grup Genel Müdürü Affan Yıldırım, "Ne mutlu ki yaptığımız ciddi yatırım yaklaşık iki yılda tamamladığımız yenileme çalışmaları hem Bükreş halkının hem kiracılarımızın hem de diğer otoritelerin gözünde bir değer teşkil ediyor. Ödülü aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Bu ilk ödül değil…

Bucuresti Mall Ocak 2017 de yine Uluslararası CIJ Romania Ödülleri'nde (Construction and Investment Journal Awards) '2016 Yılının En İyi Renovasyon' ödülüne layık görülmüştü.

Fiba CP'nin Romanya'daki bir diğer yatırımı 'Plaza Romania Ofis' ise Mart 2017'de Forbes Romanya tarafından 'En İyi Ofis Binası' seçilmişti. Bükreş'te, AVM ile birleşik nizamda kurgulanan ilk ofis binası olan ve bu özelliğinden dolayı ödüle layık görülen 'Plaza Romania Ofis', şık ve konforlu dekorasyonunun yanı sıra yüksek standartlarıyla da adından söz ettiriyor.

Böylelikle kısa bir zaman diliminde Fiba Commercial Properties 2017 yılında CIJ EUROPE'dan alınan ödül ile birlikte toplamda üç ödüle layık görülmüştür.