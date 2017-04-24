Fibabanka Tahvil İhracı İçin Yetki Verdi
Fibabanka 300 milyon dolara kadar 2027 vadeli tahvil ihracı için Citigroup ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirdi.
Fibabanka 300 milyon dolara kadar 2027 vadeli tahvil ihracı için Citigroup ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirdi.
Kaynak: Dunya.com
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