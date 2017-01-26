Fıba Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Danimarka ekibi Bakken Bears'i 92-68 mağlup etti.



Mücadeleye oldukça tempolu başlayan Banvit, ilk çeyreği 23-8 üstün tamamladı. Bandırma ekibi 2. periyotta da üstünlüğü sürdürerek soyunma odasına 46-26 önde girdi. Oyundaki ağırlığını üçüncü periyotta da sürdüren Banvit bu bölümü de 74-47 önde geçerken mücadeleyi de 92-68 gibi farklı bir skorla kazandı.



Banvit bu sonuçla gruptaki 11. galibiyetini elde etti. - İSTANBUL